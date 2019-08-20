В США разрешили брать лошадей на борт самолета

Миниатюрных лошадей разрешили для провоза в самолетах в качестве животных-компаньонов. Фото: pixabay

Миниатюрных лошадей разрешили для провоза в самолетах в качестве животных-компаньонов. Фото: pixabay

Министерство транспорта США разрешило американцам брать миниатюрных лошадей на борт самолетов также, как кошек и собак.

Согласно новым рекомендациям официальных лиц в Штатах, миниатюрные лошади разрешены для провоза в самолетах в качестве животных-компаньонов для эмоциональной поддержки, как кошки и собаки. Об этом сообщает издание Independent.

Миниатюрные лошади используются в США в качестве животных-поводырей, то есть для сопровождению людей, которым требуется какая-либо помощь. Например, они могут служить слепым людям как собака-поводырь. Подобные миниатюрные лошади меньше ростом, чем пони. Они вырастают примерно до 85 см в холке.

В заявлении американского Минтранса сказано, что отдельные авиакомпании все еще могут определять, каких животных разрешено допускать на бор в качестве домашних питомцев.

Ранее GazetaSPb сообщала, что США рассекретили силовой щит, способный защитить от астероида «судного дня».