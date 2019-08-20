Рособрнадзор опроверг запрет на телефоны у школьников

В ведомстве пояснили, что новые рекомендации касаются того, как школьники должны использовать смартфоны, чтобы не нарушать учебный процесс.

Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов сообщил, что разработанные рекомендации об использовании мобильных телефонов в школах не предполагают запрета на них, его слова приводит ТАСС.

«Это не запрет ни в коем случае на мобильные телефоны. Это рекомендации, как использовать, чтобы не нарушать учебный процесс», — заявил Кравцов.

Руководитель ведомства также пояснил, что рекомендации нацелены на эффективное использование мобильных телефонов и средств связи для качественного образования, а также на организацию работы таким образом, чтобы они не отвлекали школьника, не создавали помех для процесса обучения и способствовали качеству образования.

Ранее GazetaSPb сообщала, что школьников могут оставить без мобильных телефонов. В ходе опроса 61% учащихся, 89% родителей и 90% педагогов поддержали ограничение использования мобильных телефонов школьниками во время уроков.