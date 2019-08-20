В Петербурге временно закроют въезд на ЗСД с Левашовского шоссе

ЗСД. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин
ЗСД. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Ограничения на въезд на Западный скоростной диаметр связаны с плановыми дорожными работами.

В среду, 21 августа, в 12:00 перекроют съезд на ЗСД с Левашовского шоссе в сторону Богатырского проспекта. Ограничение движения будет длиться три дня. Об этом сообщает ООО «Магистраль Северной столицы», которая занимается эксплуатацией ЗСД.

Въезд будет перекрыт с 12:00 21 августа до 8:00 23 августа по причине работ по ремонту дорожного покрытия. Водителей просят обращать внимание на дорожную ситуацию и заранее выбирать маршрут.

Информацию об ограничении движения водителям донесут посредством специальных знаков и информационных щитов.

Ранее GazetaSPb сообщала, что рабочее движение по развязке ЗСД с Новым шоссе могут запустить в сентябре. Работы по строительству развязки ЗСД с Новым шоссе в районе Белоострова выполняет АО «ПО «Возрождение»». Строительство развязки ведется за счет городского бюджета. Стоимость работ составила 807 миллионов рублей. Работы планируется завершить до 30 ноября 2019 года.

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