Жители Лисьего Носа бьют тревогу из-за кабеля баптистов в 150 тысяч вольт

Поселку предрекают проблемы со здоровьем, но достоверность заявлений в соцсети вызывает сомнения.

Жители Лисьего Носа бьют тревогу из-за высоковольтного кабеля, который проводят к дому на улице Морской. Поселок в Приморском районе Петербурга грозит опасность от электромагнитного поля — но это не точно.

Администраторы группы “Лисий Нос. Главная группа поселка” в соцсети заявили, что кабель идет на территорию представителей Российского союза евангельских христиан-баптистов, который, как уверены авторы записи, финансируется из США. Они утверждают, что баптисты проводят к себе кабель напряжением в 150 тысяч вольт — такую цифру им якобы сообщили рабочие, занимавшиеся прокладкой.

Активисты считают, что электромагнитное поле от кабеля негативно повлияет на здоровье жителей Лисьего Носа — согласно неназванному исследованию, это поле понизит иммунитет и создаст повышенные риски заболеваний сердца и сосудов среди жителей поселка.

Пользователи соцсетей отнеслись к сообщению скептически. Некоторые заявили, что кабели с таким напряжением не прокладывают под землей. Предположения о причастности баптистов к работам пока не подтверждены серьезными доказательствами — не исключено, что администраторы сообщества являются сторонниками конспирологических теорий.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Петербурге украли телефонный кабель на 1 млн рублей.