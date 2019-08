Ученые раскрыли рецепт клея неандертальцев

Березовый деготь использовали для создания первых инструментов.

Американские и немецкие ученые сообща выяснили, как неандертальцы получали деготь, который использовали в качестве суперклея. Предполагалось, что деготь получали из бересты, но, как считалось ранее, для этого неандертальцам потребовалось бы нагреть кору в безвоздушном пространстве.

Выяснилось, что древние люди еще 200 тысяч лет назад догадались соскабливать деготь с плоских речных камней, сообщили ученые в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Кору и бересту жгли у вертикальной поверхности камней, и деготь конденсировался на поверхности. Когда вещество застывало, то оказывалось прочнее смолы, которую получали из бересты, нагреваемой в пространстве без воздуха.

Деготь-клей использовали для создания простейших инструментов, вроде палок-копалок и каменных резаков.

