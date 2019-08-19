Керамику неолита из Ростовской области изучат в Петербурге

Сотрудники Эрмитажа посетили Ракушечный Яр — неолитическое поселение в Ростовской области, открытое в 1956 году.

Археологи изучают берега реки Дон. Исследователи могли найти самую древнюю керамику во всей Восточной Европе.

В поселении Ракушечный Яр сейчас работают сотрудники петербургского Эрмитажа, студенты из отряда “Монолит” и работники НП “Южархеология” из Ростова-на-Дону, сообщает “Фонтанка” 19 августа.

Ракушечный Яр — поселение, появление которого относят к началу VII тысячелетия д.н.э. Ученые нашли в песке мотыгу из оленьего рога, украшения из раковин, обломок глиняной фигурки. Находки помогут ученым разобраться в “багаже навыков” населения Восточный Европы: чем они занимались и на какой ступени развития находились.

Неолитическое поселение Ракушечный Яр раскопали в 1956 году, оно расположено у станции Раздорская в Ростовской области. Ученые считают, что жители поселения занимались рыболовством, собирательством, а позже начали разводить животных.

Неолит — новокаменный век, отличается наличием у человека шлифованных каменных орудий. Керамика появилась именно в этот период.

Ранее GazetaSPb рассказала, что в Петербурге раскопали древний город, но он не понравился местным жителям.