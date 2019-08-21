В России предложили ввести «первосентябрьский капитал» на товары к школе

Обращение о создании программы «Первосентябрьский капитал» было направлено вице-премьеру России Татьяне Голиковой. С такой инициативой выступил Борис Чернышов, заместитель председателя Госдумы по науке и образованию.

Чернышов заявил, что набор из необходимых принадлежностей для школы может стоить довольно дорого. Из-за трат на подготовку ребенка к школе, родители вынуждены сократить затраты на всю семью.

Законодатель также добавил, пишет RT, что в 2018 году примерная стоимость школьного набора составила около 11,4 тыс. рублей. По его мнению, не каждая семья в силах потратить такую сумму.

В рамках новой выдвинутой программы Чернышов предложил выделять средства на расходы для учащихся. Сумма не уточняется, но стоимость школьной корзины не должна превышать 25% от зарплаты родителей.

Ранее в GazetaSPb сообщали о новой школе в Калининском районе. Она начнет работать с 1 сентября.