С 1 сентября в Калининском районе Петербурга начнет работать новая школа

С 1 сентября в Калининском районе Петербурга начнет работать новая школа
Александр Беглов. Фото: vk.com/a_beglov

Новая школа на Кондратьевском проспекте откроет свои двери для 825 учеников 1 сентября.

К началу учебного года в Калининском районе города начнет свою работу новая школа на 825 мест. Новое учебное заведение расположено в доме 68, корпус 3 по Кондратьевскому проспекту. Строительство школы было ускорено по поручению действующего главы Петербурга Александра Беглова.

Во вторник, 20 августа, Беглов нанес контрольный визит на построенный объект, где заявил, что в целом остался доволен школой, замечаний у него нет. Градоначальник приезжал на стройку школы в начале текущего года, где дал поручение ускорить сдачу объекта, чтобы 1 сентября учащиеся могли пойти в новую школу.

Новую школу оснастил современным оборудованием, в здании расположили медиатеку, лаборатории, два бассейна, студии для проведения кружков. Беглов отметил, что в учебном заведении будет работать школьное телевидение.

Ранее GazetaSPb сообщала, что собрать ребенка в школу в Петербурге стало дороже.

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С 1 сентября в Калининском районе Петербурга начнет работать новая школа
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