Власти Ленобласти подведут итоги нацпроекта «Демография»

В Петербурге 21 августа состоится пресс-конференция, на которой расскажут о реализации в Ленобласти национального проекта «Демография».

Участие в обсуждении примут заместитель председателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов. На вопросы журналистов также ответят представители областных профильных комитетов. В том числе глава комитета по соцзащите населения Людмила Нещадим. Именно она руководит региональной программой по реализации нацпроекта «Демография».

На пресс-конференции также обсудят итоги и показатели за 2019 год по региональным проектам «Повышение качества жизни старшего поколения», «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Формирование системы мотивации к здоровому образу жизни», «Спорт — норма жизни».

Пресс-конференция начнется в 11:00.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что за полгода рождаемость выросла лишь в двух регионах России.