За пол года рождаемость выросла лишь в двух регионах России

Первенцы рождаются у россиянок преимущественно в возрасте от 25 до 29 лет. Фото: pixabay

Первенцы рождаются у россиянок преимущественно в возрасте от 25 до 29 лет. Фото: pixabay

Только в двух регионах России зафиксирован рост рождаемости за первые полгода 2019 года. В Москве прирост рождаемости за год составил 5,9%, а в Карачаево-Черкесии рождаемость увеличилась на 4,7%.

В целом по итогам первого полугодия 2019 года по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году, рождаемость по России сократилась на 8,1%. За шесть месяцев в стране появились на свет примерно 720 тысяч детей, а в прошлом году за полгода родилось 783 тысяч детей.

Сильнее всего в первом полугодии текущего года рождаемость упала в Московской области -19,6%, в Чукотском АО — 17%, в Калужской области — 14,4%, в Республике Удмуртия — 13,9% и в Курганской области — 13,6%.

Первенцы рождаются у россиянок преимущественно в возрасте от 25 до 29 лет.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Госдуме обеспокоены средним показателем рождаемости в России. Чаще всего россиянки рожают первенца в 26 лет. Первый зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко назвал такой показатель удручающим.