Во Фрунзенском районе ввели детский сад на 220 мест

Во Фрунзенском районе Петербурга к новому учебному году откроют детский сад на 220 мест. Застройщик АО «Трест №68» получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Трехэтажный детский сад на Южном шоссе был построен в рамках Адресной инвестиционной программы Комитета по строительству по заказу Фонда капитального строительства и реконструкции.

В здании размещены бассейн, игровые комнаты, спальни, столовые, залы для занятий музыкой и физкультурой. Внутри также предусмотрены кабинеты психолога и логопеда. На улице для детей обустроены игровые площадки и зоны для спортивных активностей, сообщает комитет по строительству.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге планируют расширить загородный центр детско-юношеского творчества «Зеркальный». Он сможет принимать до 2 тыс. 400 детей в смену. Сейчас лагерь вмещает лишь 450 детей.