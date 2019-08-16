Детский лагерь «Зеркальный» планируют обновить и расширить в несколько раз

Детский лагерь &#171;Зеркальный&#187; планируют обновить и расширить в несколько раз
Лагерь сможет принимать 2400 детей в смену, сейчас он принимает лишь 450 детей. Фото: spb-zerkalny.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов пообещал, что в скором времени загородный центр детско-юношеского творчества «Зеркальный» ждет значительного расширения.

После расширения детский оздоровительный лагерь сможет принимать 2400 детей в смену, сейчас он принимает лишь 450 детей. В центре смогут отдыхать школьники со всего Северо-Запада. Его территорию уже увеличили на 63 гектара, в скором времени будут построены новые корпуса, технопарк, ледовый стадион, роллерная трасса, спортивные площадки, а также школа на 2 тысячи мест. Об этом сообщается на сайте Смольного.

Планируется, что «Зеркальный» должен стать северным «Артеком». Концепция проекта была представлена Беглову. Строительство должно начаться в 2023 году. В общей ложность здесь появятся полсотни новых объектов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что прокурор Ленобласти проверил лагерь «Орион» и нашел много нарушений.

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