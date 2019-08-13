Прокурор Ленобласти проверил лагерь «Орион» и нашел много нарушений

Прокурор Ленобласти проверил лагерь &#171;Орион&#187; и нашел много нарушений
Прокурор Ленинградской области Борис Марков. Фото: prokuratura-lenobl.ru

Проверку в детском оздоровительном лагере «Орион» провел лично прокурор Ленинградской области Борис Марков. Лагерь в Тихвинском районе является филиалом ГБУ ДО ДООЦ «Маяк».

Сегодня, 13 августа, Марков лично осмотрел жилые корпуса, медицинский корпус, столовую, а также пищеблок. Также прокурор проверил работу противопожарной защиты лагеря и охрану.

Как сообщает прокуратура Ленинградской области, в результате проверки были обнаружены многочисленные нарушения. Среди них были – невыполнение правил пожарной безопасности и нарушение эксплуатации энергоустановок.

Прокуратура приняла меры реагирования.

Ранее в GazetaSPb сообщали о задержании петербурженки, которая продавала билеты в несуществующий лагерь.

лагерь проверка прокурор
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Боксера Котуа посадят в тюрьму из-за езды в пьяном виде
Фитнес-центры России начнут работать по единому стандарту
Песков прокомментировал телефонный разговор Путина и Зеленского
В сеть попало видео с моментом наезда мотоциклиста на пешехода на Макарова
Петербуржец устроил фотосессию лисе у «Лахта центра»
Полиция проверяет информацию об изнасиловании американца в Петергофе
Пятиклассника, спасавшего детей при пожаре в «Холдоми», наградили ...
Прокурор Ленобласти проверил лагерь «Орион» и нашел много нарушений