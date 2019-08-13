Прокурор Ленобласти проверил лагерь «Орион» и нашел много нарушений

Проверку в детском оздоровительном лагере «Орион» провел лично прокурор Ленинградской области Борис Марков. Лагерь в Тихвинском районе является филиалом ГБУ ДО ДООЦ «Маяк».

Сегодня, 13 августа, Марков лично осмотрел жилые корпуса, медицинский корпус, столовую, а также пищеблок. Также прокурор проверил работу противопожарной защиты лагеря и охрану.

Как сообщает прокуратура Ленинградской области, в результате проверки были обнаружены многочисленные нарушения. Среди них были – невыполнение правил пожарной безопасности и нарушение эксплуатации энергоустановок.

Прокуратура приняла меры реагирования.

Ранее в GazetaSPb сообщали о задержании петербурженки, которая продавала билеты в несуществующий лагерь.