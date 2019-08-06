Петербурженку задержали за продажу несуществующих путевок в детский лагерь

Женщина предлагала родителям купить ребенку путевку на отдых на юге России.

Об этом стало известно сегодня, 6 августа. Обо всем Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую в мошенничестве – женщина якобы продавала путевки в оздоровительный лагерь в Республике Крым. Мошенница уверяла, что она работает в силовых структурах, чтобы добиться расположения потенциальных покупателей.

В общем сложности она обманным способом присвоила 300 тысяч рублей – средства она получила от девяти человек. В ходе расследования удалось выяснить, что ранее гражданка уже привлекалась к ответственности из-за мошенничества.

Сейчас уже возбуждено уголовное дело.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что экс-сотрудника администрации президента осудили за мошенничество.