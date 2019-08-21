ГЖИ назвала худшие районы Петербурга по количеству жалоб

Государственная жилищная инспекция Петербурга подсчитала количество обращений, поступивших от горожан в июле. Исходя из числа жалоб и нарушений был подготовлен рейтинг лучших и худших районов.

Аутсайдерами рейтинга оказались Центральный и Адмиралтейский районы с количеством 472 и 250 обращений соответственно.

Лучшими, по данным ГЖИ, в июле стали Колпинский, Приморский, Калининский, Петродворцовый, и Красногвардейский районы.

Всего в июле поступил 3 тыс. 891 обращений. Примерно треть из них связана с завышением квартплаты. Горожане также жаловались на некачественное предоставление жилищно-коммунальных услуг, незаконную перепланировку, плохой капремонт и неудовлетворительное санитарное содержание домов и территорий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Государственная жилищная инспекция в июле обнаружила 714 случаев нарушения жилищного законодательства.