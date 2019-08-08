За июль ГЖИ выписало более 20 миллионов рублей штрафов

За июль ГЖИ выписало более 20 миллионов рублей штрафов
Всего в ГЖИ за прошедший месяц составили 299 протоколов о нарушениях. Фото: pixabay.com

В июле 2019 года Государственная жилищная инспекция обнаружила 714 случаев нарушения жилищного законодательства, которые привели к взысканию 20 миллионов рублей штрафов.

Нарушения закона были обнаружены в ходе проведения инспекцией контрольно-надзорных мероприятий в области жилищного надзора и лицензионного контроля. Таковых за прошедший месяц было осуществлено более тысячи, сообщается на сайте администрации Петербурга.

По всем выявленным случаям ответственным лицам были выписаны предписания об устранении нарушений. Указанные факты привели к составлению 299 протоколов об административных нарушениях, по факту которых виновные были подвергнуты штрафам на сумму в 20 576,6 тыс. рублей по соответствующим статьям кодекса об административных правонарушениях.

Ранее Газета.спб писала, что Роспотребнадзор выписал магазину «Магнит» штраф за торговлю сигаретами вблизи от школы.

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