Человек паук, возможно, исчезнет из вселенной Marvel

Человек паук, возможно, исчезнет из вселенной Marvel
Возможно, два следующих фильма с супер-героем станут последними. Фото: Pixabay

Причиной стали разногласия между киностудиями Sony и Disney.

Накануне американские СМИ сообщили о возможном исчезновении человека паука с экранов. Дело в том, что на этот раз Sony и Disney, которые делят между собой авторские права на персонажа, не смогли договориться.

Детали конфликта не раскрываются, предположительно, главную роль сыграла финансовая составляющая. Согласно этой версии, Disney предложили Sony финансировать половину суммы от производства фильмов, тогда им стала бы принадлежать и половина прибыли, но Sony эта идея не понравилась.

По другим данным, проблема заключается в имени Кевина Файги, которое указывается в титрах. Директор Marvel сообщил, что прекращает продюсирование фильмов с участием человека-паука.

Представители компаний отмечают, что их разрыв не окончателен, а в будущем они планируют договориться о совместной работе.

Ранее GazetaSPB сообщила о смерти крупнейшего экоафериста в федеральной тюрьме США.

Disney Marvel Sony человек-паук
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