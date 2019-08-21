В США найден мертвым крупнейший эко-аферист

Организатор крупнейшей аферы с экопродуктами скончался в федеральной тюрьме.

Рэнди Констант, фермер, которого называют крупнейшим ааферистом современной Америки, по сообщению Associated Press, скончался в результате «самопричиненной ситуации», сообщили изданию судмедэксперты. Подробности неизвестны.

Напомним, что осужден Констант был 16 августа 2019 года на десять лет тюремного заключения. Фермеру разрешили явиться в тюрьму с отсрочкой в несколько недель, потому что не посчитали его склонным к побегу опасным преступником.

Суд обвинил афериста в продаже кукурузы и зерна под знаком «эко» как экологически чистых, предоставляя фальшивые сертификаты. На деле же растения обрабатывались химикатами и другими опасными для здоровья человека веществами. В течение семи лет преступник активно поставлял на американский рынок липовые экопродукты.

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