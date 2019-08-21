РФ и Китай соберут Совет Безопасности ООН из-за ракет США

Ракетные разработки нарушают условия ДРСМД, который прекратил действие 2 августа.

Россия и Китай инициировали внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Главным вопросом станут американские разработки вооружения.

Собрание проведут в четверг 22 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Полянского, и.о. постпреда РФ при ООН 21 августа.

Новые ракеты, которые Америка испытала 18 августа, противоречат ДРСМД, хотя США уже вышли из договора. Согласно документу, Россия и США не могли испытывать ракеты с дальностью более 500 км, а американская новинка превзошла этот показатель.

Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности заключили в 1987 году. Страны обязались избавиться от баллистических и крылатых ракет с радиусом действия от 500 до 5,5 тысяч км. 2 августа он прекратил свое действие.

Ранее GazetaSPb сообщила, что генсек НАТО возложил ответственность за окончание ДРСМД на Россию.