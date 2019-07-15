Генсек НАТО считает, что ответственность за спасение ДРСМД на России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия несет ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Безопасность Европы, по словам Столтенберга, находится под угрозой.

«Москва должна использовать свой последний шанс спасти его [ДРСМД — прим. ред.]. В противном случае она несет ответственность за последствия», — сказал Столтенберг.

С заявлением генеральный секретарь НАТО выступил в авторской колонки на сайте немецкого издания faz.net.

Напомним, в начале февраля США объявили о начале процедуры расторжения ДРСМД. В Штатах сообщили, что в нарушении положений договора виновата Россия. Россия в ответ на это 3 июля объявила о приостановке выполнения ДРСМД. Обвинения Вашингтона в России отрицают.

Договор о о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между СССР и США был заключен в 1987 году.