Крупное ДТП произошло на Касносельском шоссе

Крупное ДТП произошло на Касносельском шоссе
О погибших не сообщается. Фото: сообщество "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В аварии столкнулась фура и несколько легковых автомобилей.

На Красносельском шоссе неподалеку от поселка Анино произошла авария с участием фуры и как минимум двух легковых автомобилей. Об этом сообщил очевидец и выложил видео с места событий в сообщество «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На кадрах виден один заметно помятый легковой автомобиль, отлетевший в сторону. Фура также слетела с дороги, а в ее заднюю часть практически впечатан второй автомобиль. Задняя часть машины полностью разрушена, кузов собрался в гармошку.

О пострадавших ничего неизвестно, на записи также отсутствуют водители поврежденных транспортных средств. На месте аварии работают сотрудники спецслужб, детали происшествия уточняются.

Ранее GazetaSPB сообщила о перекрытом движении на набережной реки Фонтанки.

авария дтп красносельское шоссе
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Смольный снес торговый павильон на Кондратьевском
Крупное ДТП произошло на Касносельском шоссе
Google исправит в электронных письмах грамматические ошибки и опечатки
В Петербург пытались провезти 300 тонн опасного индийского риса
В Пулково задержали вылет 12 самолетов
ФАС заявила о росте цен на билеты на SSJ-100
На пресечении Кузнецова и Ленинского произошло ДТП, на месте пожарные и скорая
Фонтанка будет перекрыта до 1 октября