Крупное ДТП произошло на Касносельском шоссе

О погибших не сообщается. Фото: сообщество "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

О погибших не сообщается. Фото: сообщество "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В аварии столкнулась фура и несколько легковых автомобилей.

На Красносельском шоссе неподалеку от поселка Анино произошла авария с участием фуры и как минимум двух легковых автомобилей. Об этом сообщил очевидец и выложил видео с места событий в сообщество «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На кадрах виден один заметно помятый легковой автомобиль, отлетевший в сторону. Фура также слетела с дороги, а в ее заднюю часть практически впечатан второй автомобиль. Задняя часть машины полностью разрушена, кузов собрался в гармошку.

О пострадавших ничего неизвестно, на записи также отсутствуют водители поврежденных транспортных средств. На месте аварии работают сотрудники спецслужб, детали происшествия уточняются.

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