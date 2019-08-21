Роспотребнадзор проверяет информацию о массовом отравлении на свадьбе в Петербурге

После свадьбы люди угодили в больницу. Фото: Рixabay

После свадьбы люди угодили в больницу. Фото: Рixabay

В больницу после праздника угодили более 10 человек, у всех пострадавших одинаковые симптомы.

Об этом стало известно сегодня, 21 августа. Обо всем сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Сотрудником ведомства отправили с проверкой в ресторан на канале Грибоедова еще во вторник.

Там, по предварительным данным, отмечали свадьбу, после которой на плохое самочувствие пожаловались больше 10 гостей. Пользователи социальных сетей отмечали, что во всем якобы виновата некачественная еда заведения Dizzy. Среди пострадавших также есть участники интеллектуальной игры «60 секунд».

Напоминаем, что подобный случай происходит в Санкт-Петербурге не первый раз за последние пару дней. В другом кафе также отравилась семья – они схватились за животы после десерта.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что пиццерию, где отравилась семья, временно закроют в Петербурге.