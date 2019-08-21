Агентство Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг Петербурга

Агентство Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг Петербурга
Fitch Ratings повысило показатели Петербурга. Скриншот: Google Maps

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг Петербурга с «BBB-» до «ВВВ».

Повышение рейтинга, как отмечают в комитете по инвестициям Петербурга, говорит о том, что существенные риски инвестирования больше не рассматриваются как критические.

«Рейтинг BBB – это относительно высокий уровень кредитоспособности», — подчеркнул председатель комитета Роман Голованов.

Текущий показатель, по его словам, указывает на то, что экономическое положение страны позволяет в полном объеме и без задержек выполнять свои кредитные обязательства.

Прогноз по Петербургу по рейтингам пересмотрен с «Позитивного» на «Стабильный».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что банк ВТБ в первом полугодии 2019 года нарастил розничный кредитный портфель в Петербурге и Ленобласти до 248 млрд рублей.

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