Экс-супруга миллиардера Александра Тимохина вышла из колонии

Ее посадили за дачу взятки в 10 тысяч долларов, но теперь обвинение переквалифицировали на покушение на дачу взятки.

Об этом стало известно сегодня, 21 августа. Обо всем сообщает «Мойка 78».

Президиум Санкт-Петербургского городского суда принял решение освободить Анну Тимохину из колонии. Ранее ее признали виновной в даче взятки, но теперь – только в покушении, так что срок заключения составил всего три года. Отбывать оставшийся срок женщина отправится после того, как ее сыну исполнится 14 лет.

Напоминаем, что светскую львицу задержали весной 2018 года в кабинете оперативного сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Московского УМВД. Она выложила перед ним пачку с деньгами, чтобы сотрудники правоохранительных органов завели на экс-супруга уголовное дело. Тогда Тихомировы делили сына, а также решали вопрос с алиментами.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что взятка на вступительных в Университете гражданской авиации закончилась судом.