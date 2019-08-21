На 2-м Муринском во время ремонта крыши упал кран

В Петербурге на 2-м Муринском проспекте во время ремонта крыши девятиэтажного дома №14 упал надомный кран. Металлическая конструкция приземлилась на два припаркованных автомобиля.

О произошедшем сообщили на официальном новостном ресурсе Выборгского района. Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал.

Машины, оказавшиеся в зоне падения, серьезно повреждены. На одной из них — глубокие вмятины на кузове и дверях и выбиты стекла. Характер повреждений второй не уточняется.

Ремонт кровли дома №14 осуществляет подрядная организация Фонд капитального ремонта «Россервис».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на строительной площадке станции метро «Проспект Славы» на Бухарестской улице упал подъемный кран. Машина перевернулась, когда машинист крана зацепил опалубку. В результате падения подъемного крана никто не пострадал.