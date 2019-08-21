В Петербурге День знаний отметят не 1 сентября

Праздник выпадает на воскресенье, поэтому школьники отправятся в учебные заведения только второго числа.

Об этом стало известно сегодня, 21 августа. Обо всем сообщили в комитете по образованию, передает АБН.

Обычно День знаний празднуют 1 сентября – юные петербуржцы отправляются в школу, где проходит торжественная линейка. В 2019 году праздник выпал на выходной, так что было принято решение перенести все мероприятия на понедельник. Второго сентября по инициативе врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в школах проведут уроки, посвященные началу блокады Ленинграда. Также некоторые ребята пойдут на экскурсии и в исторические музеи.

Напоминаем, что министерство просвещения России разрешило школам перенести начало учебного года на один день.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что с 1 сентября в Калининском районе Петербурга начнет работать новая школа. Новое учебное заведение расположено в доме 68, корпус 3 по Кондратьевскому проспекту.