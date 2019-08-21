Пять онкоцентров откроют в Ленобласти

Пять онкоцентров откроют в Ленобласти
Медицинская помощь в Ленобласти станет доступнее. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В рамках окружных больниц Ленинградской области появятся новые онкоцентры.

На создание новых центров амбулаторной помощи онкобольным отводится два года, как сообщает начальник Департамента по организации медицинской и лекарственной помощи населению комитета здравоохранению Ленобласти.

Работы пройдут в рамках проекта по «Борьбе с онкологическими заболеваниями». Его цель – снизить смертность, разгрузив очереди и оказывая оперативную помощь больным.

Также планируется переоснащение уже существующих центров помощи, повышение их пропускной способности.

Ранее GazetaSPB сообщила об окончании работ в Пионерском парке.

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