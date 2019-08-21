Благоустройство Пионерского парка завершено

Установлены новые садовые диваны, улучшены газоны и дорожки.

Обновление Пионерского парка в Калининском районе завершено. В 2019 году территорию парка по просьбе жителей северной столицы включили в программу «Формирование комфортной городской среды». Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов посетил парк после окончания работ.

Врио Санкт-Петербурга доволен результатами и считает, что работы выполнены качественно, а горожане довольны, сообщает ТАСС.

Напомним, что работы в парке проводились с мая 2019 года. К моменту его открытия обновили газоны, появились новые дорожки и урны, а также большая детская площадка, площадь которой 1 тысяча квадратных метров.

На данный момент известно, что в процессе благоустройства сейчас находятся 145 объектов города.

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