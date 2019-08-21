Актриса Яна Гладких отказалась делать аборт, узнав о заболевании сына

После УЗИ-исследования ребенку поставили смертельный диагноз.

Об этом стало известно сегодня, 21 августа. Обо всем сообщает «СтарХит». Актриса Яна Гладких рассказала, что врачи советовали ей сделать аборт. Они уверяют, что ребенок родиться инвалидом, но девушку диагноз не пугает. Актриса заявила, что сейчас думает о том, где найти деньги на лечение, но она уверена, что со всем справится.

Девушка долго скрывала информацию, но теперь решила поделиться.

«В зависимости от того, что ты выбрал, складывается твоя судьба. Я выбрала Степу. Я сделаю для него все»,

— сказала Гладких.

Супруг актрисы поддерживает беременную жену. Гладких вспоминает, что во время первых родов он всегда был рядом и даже якобы рожал вместе с ней.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что назван возраст, в котором россиянки предпочитают рожать. Российские женщины чаще всего рожают первого ребенка в 26 лет. В 2018 году в России зарегистрировали рождение 1,6 млн детей.