РПЦ согласилась перенести строительство храма в Малиновке в другое место

Правительство Петербурга и церковь смогли договориться о переносе строительства храма, который хотели возвести в парке Малиновка, на другой земельный участок.

По словам настоятеля храма Святой Равноапостольной Марии Магдалины, протоиерея Петра Мухина, под строительство храма городские власти выделят другой земельный участок, не предназначенный под озеленение. Сейчас выделенный участок подготавливают под строительство.

Проект православного храма планировался к возведению на пересечении проспекта Косыгина и улицы Передовиков. По словам священнослужителя, договоренность была достигнута и никакого конфликта нет.

Напомним, что в прошедшие выходные действующий губернатор Петербурга Александр Беглов посетил парк Малиновка, где обсудил с местными жителями вопросы, касающиеся судьбы парка.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Беглов направил в ЗакС закон о признании Малиновки зеленой территорией.