Детский блогер жалуется на жесткий лагерь в Ленобласти

За 40 тысяч ребенка обещали научить выживанию на природе и общению с лошадьми. Фото: pixabay.com

За 40 тысяч ребенка обещали научить выживанию на природе и общению с лошадьми. Фото: pixabay.com

Навыки выживания включали ночевку в лесу и сутки без пищи.

Детский блогер Ольг Кравцова пожаловалась на лагерь “Следопыт”, в которой решила отправить своего сына. Мальчик оказался не готов к испытаниям, которые предложили вожатые в Ленобласти.

Программа лагеря обещала навыки выживания на природе и общения с лошадьми, путевка стоила 40 тысяч рублей, рассказал блогер в Сети. Ребенок попросился домой на следующий день. В список испытаний для будущего скаута входили такие задания, как сутки молчания, сутки голода и ночевка в лесу с пятью спичками.

Задания не попали в программу для родителей — только на сайт. Кравцовой вернули деньги, но блогер заявила, что через суд заставит лагерь прописать детскую программу подробнее.

Ранее GazetaSPb сообщила, что детский лагерь “Зеркальный” хотят расширить и обновить.