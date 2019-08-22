В Петербурге задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в краже и мошенничестве.
По данным регионального управления МВД России, 21 августа сотрудники уголовного розыска возле дома 4 по Союзному проспекту в Петербурге задержали 31-летнего мужчину, уроженца сопредельного государства, который находится в федеральном розыске.
На задержанного подали в розыск сотрудники правоохранительных органов Перми. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Кража» и «Мошенничество». Избранная мера пресечения — заключение под стражу.
Мужчину доставили в территориальный отдел полиции.
Ранее GazetaSPb сообщала, что Интерпол поймал в Петербурге поляка в международном розыске. Сотрудники Интерпола и транспортные полицейские СЗФО задержали в Петербурге иностранца, которого разыскивают на родине.