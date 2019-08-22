В Выборге собрали более 100 кг корма для животных в приютах

Весь собранный корм будет направлен в приюты для животных. Фото: Pixabay

Весь собранный корм будет направлен в приюты для животных. Фото: Pixabay

В Международный день защиты животных в Выборге прошла ежегодная акция, в ходе которой участники собрали более 100 килограммов корма для бездомных животных.

В выборгской библиотеке Алвара Аалто прошла ежегодная акция в Международный день защиты животных. Более 50 человек своими силами собрали 123,5 килограммов корма, из которых 73 килограмма предназначены для собак, а 50,5 для кошек.

Весь собранный корм будет направлен в приюты для животных.

Помимо этого, впервые была организована выставка «Забери меня домой», посетители которой могли увидеть собак и кошек, которые нуждаются в новом доме.

Ранее GazetaSPb сообщала, что земли для приютов в Петербурге хотят давать без торгов. В Петербурге в Смольном предложили предоставлять землю под строительство приютов для бездомных животных без торгов. Смольный внес на рассмотрение Законодательного собрания Петербурга законопроект, документ будет рассмотрен осенью.