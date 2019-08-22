В Выборге собрали более 100 кг корма для животных в приютах

В Международный день защиты животных в Выборге прошла ежегодная акция, в ходе которой участники собрали более 100 килограммов корма для бездомных животных.
В выборгской библиотеке Алвара Аалто прошла ежегодная акция в Международный день защиты животных. Более 50 человек своими силами собрали 123,5 килограммов корма, из которых 73 килограмма предназначены для собак, а 50,5 для кошек.
Весь собранный корм будет направлен в приюты для животных.
Помимо этого, впервые была организована выставка «Забери меня домой», посетители которой могли увидеть собак и кошек, которые нуждаются в новом доме.
Ранее GazetaSPb сообщала, что земли для приютов в Петербурге хотят давать без торгов. В Петербурге в Смольном предложили предоставлять землю под строительство приютов для бездомных животных без торгов. Смольный внес на рассмотрение Законодательного собрания Петербурга законопроект, документ будет рассмотрен осенью.