“Дверь в Светлое Будущее” появилась на Парнасе

Голубая бетонная плита лежит на земле и никуда не ведет.

Петербургский художник Loketski отметился новой работой на любимом Парнасе. Уличный артист добавил к “окну в Россию” еще и “Дверь в Светлое Будущее”.

Бетонная плита лежит на земле и выкрашена голубой краской. Автор, комментируя свою работу в Instagram, рассказал, что люди думают, будто не влияют на будущее. Художник призывает подписчиков, жителей Парнаса, Санкт-Петербурга и всей планеты взять на себя ответственность за то, что происходит в мире.

Loketski заявил, что если будущее человека — “лежачий камень”, то, как в поговорке, вода под него не будет течь.

Стоит надеяться, что работа петербургского художника “проживет” на Парнасе дольше, чем некоторые другие из его творений — бетонную плиту не так просто утащить и странно закрашивать.

Ранее GazetaSPb сообщила о появлении на Парнасе “окна в Россию”.