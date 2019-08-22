После капитального ремонта открылась платформа Новая Деревня

На платформе появился пандус для людей с ограниченными возможностями. Фото: pixabay.com

На платформе появился пандус для людей с ограниченными возможностями. Фото: pixabay.com

В Северной столице открылась железнодорожная платформа Новая Деревня. На месте проводились капитальные реконструкции.

На станции появилось несколько новых объектов — тактильная плитка для слабовидящих и пандус для людей с ограниченными возможностями.

Как сообщили в Октябрьской ж/д, на плиты положили новый асфальт и был укреплен фундамент платформы с заменой некоторых несущих элементов и плит перекрытия.

Ранее в GazetaSPb сообщали о проверке работы эскалаторов на «Проспекте Славы». На станциях «Шушарах» и «Дунайской» теперь установлены малые эскалаторы и лифты. Работы планируют завершить в скором времени. Станции пообещали открыть к 1 сентября. Специалисты продолжают заниматься монтажом в тоннелях Петербурга.