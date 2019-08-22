«Электронную карту мигранта» введут в Петербурге

«Электронную карту мигранта» введут в Петербурге
Депутаты активно обсуждают введение пластиковых миграционных карт. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В смольном обсуждают замену бумажных документов пластиковой карточкой с чипом.

В Смольном прошло заседание, главной темой которого стало введение нового типа документа – «Электронной карты мигранта». Это будет пластиковая карта, а в нее встроен чип. Нововведение позволит хранить всю информацию «в одном месте». Считав с нее данные, можно будет узнать всю необходимую для миграционной службы информацию: место проживания, место работы, информацию о налогах и многое другое.

Основная цель проекта – создание единой системы, которая будет качественно контролировать миграционный поток. Такой механизм уже применяется, к примеру, в Германии, Нидерландах и Канаде.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов отметил, что проводились опросы общественного мнения горожан, которые выявили, что петербуржцы положительно оценивают состояние межнациональных отношений в городе.

Ранее GazetaSPB сообщила об инвестициях в нацпроект «Образование» на территории Ленобласти.

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