На нацпроект «Образование» Ленобласть потратит 1,5 млрд рублей

Сумму направят на софинансирование мероприятий, которые пройдут в рамках реализации нацпроектов «Образование» и «Демография». Фото: pixabay

Сумму направят на софинансирование мероприятий, которые пройдут в рамках реализации нацпроектов «Образование» и «Демография». Фото: pixabay

В Ленинградской области реализуют национальный проект «Образование», включающий в себя 10 федеральных проектов. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Ленобласти.

Во вторник, 20 августа,прошло заседание Педагогического совета, ан котором обсуждался проект. Отмечается, что на реализацию проекта удалось привлечь около 1,5 млрд рублей из федерального бюджета благодаря успешному участию региона к конкурсах субъектов РФ на предоставление субсидий.

Сумму направят на софинансирование мероприятий, которые пройдут в рамках реализации нацпроектов «Образование» и «Демография». Также еще 5 млрд будет выделено из бюджета региона.

Через два года в Ленинградской области появится региональный центр выявления и поддержки одаренных детей. Он будет оснащен высокотехнологичным оборудованием.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что власти Ленобласти подведут итоги нацпроекта «Демография».