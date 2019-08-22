МИД России не комментирует информацию о возможном обмене «33 на 33»

Мария Захарова: «Все подобные вопросы должны решаться профессионалами, компетентными органами на правовой основе».

Официальная представительница Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова отказалась отвечать на вопросы о возможном предстоящем обмене пленными гражданами между Россией и Украиной.

Дипломат в эфире программы «60 минут» подчеркнула, что такими вопросами должно заниматься специальное ведомство и что «информация есть», но раскрывать ее она не намерена. Так, ведомство отказывается комментировать полученную СМИ от секретных источников информацию об обмене по формуле «33 на 33».

Напомним, что накануне в российских и украинских СМИ появилась информация о переговорах между Москвой и Киевом касательно выдачи удерживаемых граждан. Факт наличия переговоров позже подтвердили в Кремле.

Ранее GazetaSPB сообщила о вероятном обмене пленными россиянами и украинцами по формуле «33 на 33».