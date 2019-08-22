Фанаты «Человека-паука» возьмут штурмом офис Sony

Фанаты &#171;Человека-паука&#187; возьмут штурмом офис Sony
Фанаты человека-паука на страже любимого супергероя. Фото: pixabay.com

Соответствующую встречу, предназначенную для влияния на администрацию компании, фанаты супергероя создали в Facebook.

Как говорится в группе-встрече, поклонники, все как один одетые в костюм человека-паука будут требовать того, чтобы киновселенная Marvel не осталась без любимого персонажа.

В качестве других мер воздействия предлагается отказ от просмотра новых картин Sony, а также кибертравля компании в сети. В настоящий момент количество членов встречи уже превысило десять тысяч человек.

Напомним, ранее глава студии Marvel Кевин Файги заявил, что более не будет заниматься продюсированием фильмов с участием Человека-паука, что, де-факто, означает его аннигиляцию из киновселенной.

Ранее GazetaSPb передавала, что в Екатеринбург экстренно вылетила группа собственной безопасности МВД РФ.

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