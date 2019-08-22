В Екатеринбург срочно вызваны сотрудники собственной безопасности МВД

Машина, в которой, по версии следствия, произошло преступление. Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

Машина, в которой, по версии следствия, произошло преступление. Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

Сотрудники Главного управления собственной безопасности ГУ МВД РФ направлены в Свердловскую область для проведения проверки по факту информации о совершённом сотрудниками местного ППС изнасилования.

Соответствующую информацию сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По её словам, целью командированных будет установка всех сопутствующих событий, а также дана оценка действий всего руководства подозреваемых — от низового до регионального и городского уровня.

«Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности и уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — подчеркнула Ирина Волк.

Напомним, дело об изнасиловании 21-летней девушки тремя сотрудниками ППСП УМВД РФ по городу Екатеринбургу было возбуждено местным следственным комитетом. Данная информация была обнародована сегодня, 22 августа (хотя само изнасилование якобы произошло 18 августа).

Ранее GazetaSPb сообщала, что во Франции хирург подозревается в изнасиловании более 200 несовершеннолетних.