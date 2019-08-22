Французского хирурга подозревают в насилии над 200 детьми

«Худший скандал, связанный с педофилией в истории Франции» продолжает развитие.

Как передаёт RTFB, подозреваемый — Жоэль Ле Скуарнек специализируется на операциях органов брюшной полости. Последние годы с 2008-го по 2017-й он был работником больницы коммуны Жонзак (департамент Шаранта Приморская).

В мае 2017-го года он был арестован по подозрению в принудительных действиях сексуального характера в отношении четырёх девушек, которые возникли после рассказа его шестилетней пациентки.

Однако после того, как следователи начали работать по делу и ознакомились с личными вещами доктора, они встретили с тем, к чему жизнь их не готовила: в его дневниковых записях обнаружились описания и зарисовки сексуальных контактов с более чем 200-ми девочками.

Сам врач утверждает, что всё это — не более чем фантазии, да и обвинения в изнасиловании он отрицает, хотя и признаёт, что в некоторых случаях вёл себя «неподобающе».

Меж тем, в 2005-м году доктора уже судили за хранение изображений сексуального насилия над детьми — что, однако, никак не сказалось на его карьере.

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