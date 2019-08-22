В Петербурге наведут порядок в квитанциях за электричество

АО «Петроэлектросбыт» скорректирует формат квитанций, к которым у части жителей города возникли вопросы.

Так, в августе 2019-го года жители города обратили внимание на то, что начисления текущего месяца в квитанциях определены как «долг», а, кроме того, в бумагах появилась сумма, рекомендуемая к оплате в качестве «аванса».

Как сообщили в Правительстве Петербурга, по его поручению в АО «Петроэлектросбыт» была проведена проверка, которая учтёт все жалобы граждан.

«Компания откажется от некорректной формулировки: слово «долг» более не будет отражено в счетах петербуржцев, которые вовремя вносят оплату за электроэнергию. Что касается авансового платежа, то его внесение не является обязательным и остается на усмотрение самих потребителей электроэнергии», — отметили в правительстве.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в городе до конца осени будет создано более 200 рабочих мест для инвалидов.