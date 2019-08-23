Близится День памяти жертв блокады Ленинграда

Близится День памяти жертв блокады Ленинграда
Журналисты узнают детали будущей акции в память о погибших в блокаду. Фото: Baltphoto/Вероника Перминова

Пресс-конференция посвященная Дню памяти состоится 23 августа в ТАСС.

В здании ТАСС по адресу Шпалерная ул. 37, лит. А, в 12:00 состоится пресс-конференция, посвященная Дню памяти погибших в период блокадного Ленинграда. С журналистами поделятся подробностями организации и проведения общегородской акции с чтением имен погибших.

Акция пройдет в Санкт-Петербурге по инициативе историка Льва Лурье, на конференции он расскажет детали ее проведения в северной столице.

Во встрече поучаствуют: Анастасия Принцева, она же организатор запланированной акции, руководитель Центра «Возвращенные имена» Анатолий Разумов и другие деятели общественные деятели и представители культурной жизни города.

День памяти состоится 8 сентября, тогда же и будет впервые проведена акция чтения имен погибших.

Ранее GazetaSPB сообщила об аварии на метро Василеостровская.

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