Ученые назвали неожиданную причину депрессии

Они уверены, что на психическое здоровье человека влияет чистота воздуха – если он грязный, то население испытывает проблемы.

К таким выводам пришли ученые из Чикагского университета, сообщает The Daily Telegraph. Они провели исследование, в рамках которого проанализировали записи о медицинском страховании 150 миллионов американцев. Все данные они сопоставили с тем, каков уровень загрязненности воздуха в том или ином районе страны.

В тех из них, где был не очень чистый воздух, люди часто болели – это способствовало развитию депрессии и биполярного расстройства на 6% и 27% соответственно.

Те же самые результаты эксперты получили, проведя параллели между чистотой воздуха и ментальным здоровьем у датчан. Проблемы были у тех, кто первые 10 лет жил в местах с загрязненной атмосферой.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что учёные опубликовали простой способ продления жизни.

Так, в соответствие с полученными данными, у наиболее подвижной категории среди исследованных риск преждевременной смерти (по сравнению со средней продолжительностью жизни) сокращается на 73%, а у чуть менее активных граждан — на 66%.