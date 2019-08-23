Эксперты опровергли популярный миф об аппендиците

Они высказались о том, влияет ли употребление семечек на развитие аппендицита.

Обо всем рассказал заведующий отделением абдоминальной хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Андрей Кригер, передает РИА Новости. Он заверил, что взаимосвязь между любовью к семечкам и появлением аппендицита не доказана, поэтому можно лузгать их и не бояться. Кригер подчеркнул, что они не имею отношения к друг другу.

При этом врач отметил, что пока непонятно наверняка, что становится причиной развития аппендицита. Ученым так и не удалось понять, имеют ли к нему отношения физические нагрузки, образ жизни и питание. Он также считает, что лучше не удалять аппендицит в качестве профилактики – это чревато последствиями.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что ученые заявили о пользе грецких орехов для здоровья кишечника. В день человеку достаточно употреблять до 25 граммов орехов, чтобы не беспокоиться о кишечной микрофлоре.