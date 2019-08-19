Ученые заявили о пользе грецких орехов для здоровья кишечника

Ученые заявили о пользе грецких орехов для здоровья кишечника
Грецкие орехи в умеренном количестве полезны. Фото: Pixabay

В день человеку достаточно употреблять до 25 граммов орехов, чтобы не беспокоиться о кишечной микрофлоре.

Обо всем сообщили сотрудники университетов Коннектикута и Техаса. В ходе своего исследования они выяснили, какова польза от употребления грецких орехов. передает «Российская газета». Ученые кормили ими грызунов и наблюдали за их состояние. Уже через две недели они заметили положительные изменения – у животных восстанавливалась целостность слизистой оболочки толстого кишечника, а также снизились показатели воспаления. При этом эксперты рекомендуют именно грецкие орехи, так как в них высок уровень различных элементов полезных для здоровья органа.

Ученые считают, что орех полезен даже при некоторых формах рака, так что стоит ввести их в свой рацион. Главное, во всем знать меру.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что ученые уверяют, что существует орех для похудения. Несмотря на то, что орехи считаются калорийными, их можно есть и худеть.

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