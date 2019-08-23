Россия установила рекорд по числу долгожителей

Большая часть из них – это женщины. Тенденция сохраняется на протяжении нескольких лет.

Об этом стало известно сегодня, 23 августа. Обо всем сообщает газета «Известия», ссылаясь на данные Росстата. В России на 1 января 2019 года проживало 20,6 тысяч человек возрасте от ста и больше лет. Такие люди считаются долгожителями. Среди них более 70% — это пожилые женщины, то есть 14687 россиянок живут уже целый век.

Эксперты отметили, что еще в 2017 году количество долгожителей было меньше на 17%. Рост, заявили они, наблюдается последние восемь лет. Количество людей, живущих долгую жизнь, увеличилось почти втрое.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что самая пожилая подданная Великобритании умерла на 113-м году жизни. Дочь долгожительницы отметила, что до самой кончины её матушка вела очень активный образ жизни. Известно, что в молодости Джонс владела мини-производством шляпок для жительниц Великобритании.