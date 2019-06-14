Самая пожилая подданная Великобритании умерла на 113-м году жизни

Жительница Ливерпуля, которой было 112 лет, умерла.

О смерти самой пожилой леди Великобритании Грейс Джонс сообщила в СМИ её единственная дочь — Дейдра Маккарти.

Дочь долгожительницы отметила, что до самой кончины её матушка вела очень активный образ жизни. Известно, что в молодости Джонс владела мини-производством шляпок для жительниц Великобритании. А родилась женщина аж в 1906 года. Также сообщается, что женщина целых 53 года прожила со своим возлюбленным мужем, который скончался в 1986 году.

Интересно, что долгожительница как-то заявила СМИ, что, возможно, её долгая жизнь стала такой благодаря употреблению алкоголя. Дело в том, что после 50 лет, она стала умеренно, но ежедневно потреблять виски. Делала она это перед сном.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на станции метро «Проспект Славы» монтируют панно в честь афганцев.