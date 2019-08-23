Развенчан миф об одиноких кошатницах

Ученые выяснили, что женщины, любящие кошек, болеют депрессией не чаще всех остальных.

Исследование провели американские ученые, говорится в научном журнале Royal Society Open Science. Они решили понять, правдивы ли стереотипы об одиноких кошатницах. Эксперты пригласили поучаствовать в эксперименте 450 женщин и 111 мужчин. Среди них были как любители собак, так и кошек.

Ученые наблюдали за тем, как люди реагируют на звуки, издаваемые кошками. Выяснилось, что любители мурлык ничем особо не отличались от остальных. Эксперты уверены, что миф о предрасположенности к депрессии, тревогам и переживания ложен.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что ученые опровергли миф о влиянии кофе на качество сна. Экспертов интересовало, влияют ли алкоголь, никотин и кофе на качество сна человека. Для этого они наблюдали за 800 людьми, которые имели одну из привычек. Большинство людей за день употребляли кофеин – в кофе или же чаи. Это никак не влияло на их ночной отдых.