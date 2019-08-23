Стало известно, когда по Крымскому мосту запустят поезда

Движение по Крымскому мосту, соединяющему Керченский и Таманский полуострова, запустят в декабря, как и планировалось по графику. Об этом сообщил министр транспорт РФ Евгений Дитрих.

По словам чиновника, запуск поездов пройдет строго по графику — как и намечали, железнодорожная транспортная система Крыма и Севастополя соединится с остальной частью России в конце этого года. При этом Дитрих отметил, что РЖД вряд ли станет оператором данных перевозок по Крымскому мосту, поскольку в этом случае она может попасть под масштабные санкции Запада, которые могут сильно осложнить работу госкомпании.

Длина Крымского моста, соединяющего полуостров с Краснодарским краем составляет 19 километров, что делает его самым протяженным мостов в стране. Весной прошлого года по Крымскому мосту открыли автомобильное движение, поезда пройдут по мосту только в конце текущего года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Крыму прокомментировали просьбу украинцев вернуть поезда на полуостров.